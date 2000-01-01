Ефимов Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1932
Дата смерти30.03.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.09.1959
Дочь: Левенкова Любовь Егоровна
Мать ребёнка: Омельницкая Мария Никитична
Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ташань
Развод
12.05.1960
Смерть
30.03.1982
г. Челябинск