Ефимов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Егор Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1932

Дата смерти

30.03.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.09.1959

Дочь: Левенкова Любовь Егоровна

Мать ребёнка: Омельницкая Мария Никитична

Киевская область, Переяслав-Хмельницкий район, село Ташань
Развод
12.05.1960

Жена: Омельницкая Мария Никитична

Смерть
30.03.1982
г. Челябинск
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