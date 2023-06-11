Барков Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барков Виктор Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2004

Пол

Мужской

Отец

1977 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2004

Отец: Барков Владимир Николаевич

Мать: Баркова Ирина