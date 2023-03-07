Шатунов Исак Филимонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Шатунов Филимон Семенов
Мать: Шатунова Дарья Ануфриева
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Евдокия Исакова
Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Шатунов Гурий Исаков
Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812