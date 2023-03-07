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Шатунов Исак Филимонов

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Шатунов Филимон Семенов

Мать: Шатунова Дарья Ануфриева

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Шатунов Григорий Исаков

Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Евдокия Исакова

Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Шатунов Стефан Исаков

Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шатунов Гурий Исаков

Мать ребёнка: Шатунова Евфимия Венедиктова

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Евфимия Венедиктова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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