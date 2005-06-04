Зарубина (Николаева) Елена Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1993
Сын: Зарубин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Викторович
Рождение ребёнка
04.06.2005
Дочь: Зарубина Ангелина Алексеевна
Отец ребёнка: Зарубин Алексей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно