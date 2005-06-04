Зарубина (Николаева) Елена Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарубина (Николаева) Елена Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1970

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1993

Сын: Зарубин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Викторович

Рождение ребёнка
04.06.2005

Дочь: Зарубина Ангелина Алексеевна

Отец ребёнка: Зарубин Алексей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарубин Алексей Викторович

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