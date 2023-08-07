Клим Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клим Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Матвей Иванович

Мать: Марфа Лаврентьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Прасковья Климентьевна

Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна

Рождение ребёнка
05.01.1866

Сын: Иван Климович

Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно