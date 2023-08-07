Клим Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Матвей Иванович
Мать: Марфа Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Прасковья Климентьевна
Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна
Рождение ребёнка
05.01.1866
Сын: Иван Климович
Мать ребёнка: Прасковья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно