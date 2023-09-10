Гогин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГогин Игорь

Гогин Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1922 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1940

Отец: не указан

Мать: Гогина Капитолина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close