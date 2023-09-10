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Гогин Игорь
Гогин Игорь
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
После 1940
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Гогина (Казалетова) Капитолина Васильевна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1940
Отец: не указан
Мать:
Гогина Капитолина Васильевна
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