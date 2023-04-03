Никитин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1701
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1701
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1719
Сын: Никитин Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Никитин Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1734
Сын: Никитин Борис
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно