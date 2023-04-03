Никитин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1701

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1701

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1719

Сын: Никитин Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Никитин Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Никитин Борис

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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