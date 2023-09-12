Чуркин Митрофан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Митрофан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Чуркин Павел

Мать: Чуркина Евдокия (Авдотья)

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дуся

Мать ребёнка: Чуркина Акулина

Демобилизация
1945
пришел с войны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Володя

Мать ребёнка: Чуркина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Федор

Мать ребёнка: Чуркина Акулина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Павел

Мать ребёнка: Чуркина Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуркина Акулина

Смерть
1975
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
г. Воронеж ул. Матросова д.
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