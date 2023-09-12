Чуркин Митрофан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Чуркин Павел
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дуся
Мать ребёнка: Чуркина Акулина
Демобилизация
1945
пришел с войны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Володя
Мать ребёнка: Чуркина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Федор
Мать ребёнка: Чуркина Акулина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Павел
Мать ребёнка: Чуркина Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуркина Акулина
Смерть
1975
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
г. Воронеж ул. Матросова д.