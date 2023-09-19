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Григорьянц Николай Николаевич
Григорьянц Николай Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1984
Пол
Мужской
Отец
Григорьянц Николай Романович
1955 г.р.
Мать
Григорьянц (Чуева) Ирина Петровна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1984
Отец:
Григорьянц Николай Романович
Мать:
Григорьянц Ирина Петровна
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