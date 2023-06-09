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Студенцов Петр Егоров

Место рождения

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Студенцов Егор Абросимов

Мать: Мавра Сереева

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Студенцов Иван Петров

Мать ребёнка: ? Ильина

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Мавра Петрова

Мать ребёнка: ? Ильина

Рождение ребёнка
Около 1887

Дочь: Прасковья Петрова

Мать ребёнка: ? Ильина

Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ? Ильина

Смерть
1796
Ивантеевка, Ивантеевка, Московская область
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево