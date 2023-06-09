Студенцов Петр Егоров
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Студенцов Егор Абросимов
Мать: Мавра Сереева
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: ? Ильина
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: ? Ильина
Рождение ребёнка
Около 1887
Дочь: Прасковья Петрова
Мать ребёнка: ? Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ? Ильина
Смерть
1796
До 1928 года н.п. Ивантеевка называлось село Вантеево