Журавлев Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1930

Сын: Журавлев Виктор

Отец ребёнка: Журавлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Николай

Отец ребёнка: Журавлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Геннадий

Отец ребёнка: Журавлев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Журавлев Михаил

Смерть
Неизвестно
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