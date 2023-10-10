Лишина (Лоренс (De Laurent)) Констанция Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лишина (Лоренс (De Laurent)) Констанция Ивановна

Место рождения

Варшава

Дата рождения

13.08.1815

Дата смерти

08.05.1872

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1833

Сын: Лишин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
27.04.1834

Сын: Лишин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.03.1835

Сын: Лишин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
01.06.1836

Сын: Лишин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Лайкевич Анна Андреевна

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
?.08.1839

Дочь: Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
27.07.1840

Сын: Лишин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Рождение ребёнка
22.07.1843

Сын: Лишин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.09.1845

Сын: Лишин Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1847

Сын: Лишин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1854

Сын: Лишин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лишин Андрей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Нивное, Суражский муниципальный район, Брянская область
Смерть
08.05.1872
Нивное, Суражский муниципальный район, Брянская область
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