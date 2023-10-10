Лишина (Лоренс (De Laurent)) Констанция Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.08.1815
Дата смерти08.05.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1833
Сын: Лишин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1834
Сын: Лишин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
23.03.1835
Сын: Лишин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
01.06.1836
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Лайкевич Анна Андреевна
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
?.08.1839
Дочь: Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
27.07.1840
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
22.07.1843
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
03.09.1845
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
06.02.1847
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Рождение ребёнка
23.04.1854
Отец ребёнка: Лишин Андрей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.05.1872