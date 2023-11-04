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Соловьев Кирилл Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980

Отец: Соловьев Владимир Константинович

Мать: Терехина Людмила Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микрюкова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.2004

Дочь: Соловьева Дарья Кирилловна

Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
20.01.2015

Дочь: Соловьева Василиса Кирилловна

Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.2021

Сын: Соловьев Роман Кириллович

Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна

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