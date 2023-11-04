Соловьев Кирилл Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.2004
Дочь: Соловьева Дарья Кирилловна
Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
20.01.2015
Дочь: Соловьева Василиса Кирилловна
Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.2021
Сын: Соловьев Роман Кириллович
Мать ребёнка: Микрюкова Ольга Николаевна