Егорова (Исаева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова (Исаева) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1874

Отец: Исаев Андрей Григорьевич

Мать: Исаева Александра Васильевна

Рождение ребёнка
21.12.1892

Дочь: Розберг - Егорова Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Федорович

город Тамбов
Рождение ребёнка
03.03.1894

Дочь: Егорова-Зябликова -Трейер Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Егоров Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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