Малова Надежда Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1967
Бракосочетание
17.12.1988
Рождение ребёнка
30.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергей Малов Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.2002
Дочь: Малова Анна
Отец ребёнка: Сергей Малов Николаевич
Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область