Малова Надежда Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова Надежда Эдуардовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1967

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1941 г.р.

Муж

1966 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1967

Отец: Спицын Эдуард Васильевич

Мать: Спицына Людмила Александровна

Бракосочетание
17.12.1988

Муж: Сергей Малов Николаевич

Рождение ребёнка
30.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергей Малов Николаевич

Рождение ребёнка
17.03.2002

Дочь: Малова Анна

Отец ребёнка: Сергей Малов Николаевич

Вельск, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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