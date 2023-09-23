Смоленская Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1918
Сын: Смоленский Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленский Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленский Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоленский Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленская Феофания Григорьевна
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смоленская Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Смоленский Григорий
Смерть
Неизвестно