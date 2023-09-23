Смоленская Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленская Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1918

Сын: Смоленский Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленский Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленский Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоленский Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленская Феофания Григорьевна

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смоленская Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Смоленский Григорий

Смерть
Неизвестно
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