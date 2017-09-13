Тищенко Степан Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Степан Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1992 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.2017

Отец: Тищенко Анатолий Николаевич

Мать: не указана