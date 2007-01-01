Чурилов Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1953
Дата смерти01.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953
Рождение ребёнка
31.03.1977
Дочь: Ершова Елена Игоревна
Мать ребёнка: Чурилова Нина Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.03.1979
Дочь: Федюшина Анна Игоревна
Мать ребёнка: Чурилова Нина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чурилова Нина Дмитриевна
Смерть
01.01.2007