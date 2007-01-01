Чурилов Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурилов Игорь Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1953

Дата смерти

01.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953

Отец: Чурилов Иван Федорович

Мать: Чурилова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
31.03.1977

Дочь: Ершова Елена Игоревна

Мать ребёнка: Чурилова Нина Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.03.1979

Дочь: Федюшина Анна Игоревна

Мать ребёнка: Чурилова Нина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чурилова Нина Дмитриевна

Смерть
01.01.2007
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