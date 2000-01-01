Мезин Герман Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезин Герман Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

?.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Мезин Григорий И.

Мать: не указана

Смерть
?.12.1943
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