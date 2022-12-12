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Садретдинов Габдульян

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Место рождения

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

06.04.1895

Дата смерти

15.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1895

Отец: Низамутдинов Садретдин

Мать: Низамутдинова Мушарафа

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Габдульянов Хакимьян

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Габдульянов Равиль

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Габдульянов Васимьян

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1929

Дочь: Хазиханов Хайрамал

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Мадина

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.1932

Сын: Габдульянова Закий

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.06.1935

Дочь: Фатыхова Газиза

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Шафига

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дания

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Рождение ребёнка
22.03.1942

Дочь: Рауфа

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Рождение ребёнка
21.06.1947

Сын: Габдульянова Мавлявей

Мать ребёнка: Садретдинова Фазила

Смерть
15.06.1987
Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Сызги, Красноуфимский округ, Свердловская область
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