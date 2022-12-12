Садретдинов Габдульян
Место рождения
Дата рождения06.04.1895
Дата смерти15.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1895
Отец: Низамутдинов Садретдин
Мать: Низамутдинова Мушарафа
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Габдульянов Хакимьян
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Габдульянов Равиль
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Габдульянов Васимьян
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
04.05.1929
Дочь: Хазиханов Хайрамал
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Мадина
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
08.08.1932
Сын: Габдульянова Закий
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
15.06.1935
Дочь: Фатыхова Газиза
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Шафига
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дания
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
22.03.1942
Дочь: Рауфа
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Рождение ребёнка
21.06.1947
Мать ребёнка: Садретдинова Фазила
Смерть
15.06.1987
Похороны
Неизвестно