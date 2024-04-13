Рукавицын Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукавицын Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рукавицын Николай Иванович

Мать ребёнка: Рукавицына Мавра Ивановна

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рукавицына Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Рукавицына Мавра Ивановна

Смерть
1915
Участвовал в Первой мировой войне, попал в плен? пропал без вести?

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