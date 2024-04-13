Рукавицын Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рукавицын Николай Иванович
Мать ребёнка: Рукавицына Мавра Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рукавицына Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Рукавицына Мавра Ивановна
Смерть
1915
Участвовал в Первой мировой войне, попал в плен? пропал без вести?