Канзепарова Нахия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канзепарова Нахия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.11.1981

Дочь: Мугалимова Гульназ Рамилевна

Отец ребёнка: Канзепаров Рамиль Габтрашитович

Рождение ребёнка
01.04.1984

Сын: Канзепаров Алмаз Рамилевич

Отец ребёнка: Канзепаров Рамиль Габтрашитович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канзепаров Рамиль Габтрашитович