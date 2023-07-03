Канзепарова Нахия
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.11.1981
Дочь: Мугалимова Гульназ Рамилевна
Отец ребёнка: Канзепаров Рамиль Габтрашитович
Рождение ребёнка
01.04.1984
Сын: Канзепаров Алмаз Рамилевич
Отец ребёнка: Канзепаров Рамиль Габтрашитович
Бракосочетание
Неизвестно