Ли Артём Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ли Артём Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.2013

Отец: не указан

Мать: Пунда Анастасия Сергеевна

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