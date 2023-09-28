Штефич Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1956
Дочь: Ладович Галина Ивановна
Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович
Рождение ребёнка
06.07.1960
Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович
Смерть
Неизвестно