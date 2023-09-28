Штефич Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШтефич Наталья

Штефич Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1956

Дочь: Ладович Галина Ивановна

Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович

Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
06.07.1960

Сын: Штефич Владимир Иванович

Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович

Городище 1-е, Брасовский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Штефич Иван Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close