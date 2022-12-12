Кириллов Семен (Сапер) Кириллович
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смерти26.09.1826
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Васильев Катряла- Кирилл
Мать: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
До 1795
Сын: Семенов Яков ( Якку Хура) Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1796
Дочь: Петрова Акулина Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1812
Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.1826