Кириллов Семен (Сапер) Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Семен (Сапер) Кириллович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1733

Дата смерти

26.09.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Васильев Катряла- Кирилл

Мать: Матрена Ивановна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
До 1795

Сын: Семенов Яков ( Якку Хура) Семенович

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Вычислено 1796

Дочь: Петрова Акулина Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
27.04.1812

Сын: Семенов Федор Семенович

Мать ребёнка: Кириллова Пелагея Тихоновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Пелагея Тихоновна

Смерть
26.09.1826
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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