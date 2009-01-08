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Коротков Всеволод Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2009

Отец: Коротков Виктор Владимирович

Мать: Гуля