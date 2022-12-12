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Шепелев Павел Петрович

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Место рождения

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область

Дата рождения

1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Моршанск, город Моршанск, Тамбовская область
Бракосочетание
26.01.1896 ст.

Жена: Жукова Ирина Игнатьевна

Преображенская, Киквидзенский район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область
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