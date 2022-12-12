Шепелев Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1896 ст.
Жена: Жукова Ирина Игнатьевна
Преображенская, Киквидзенский район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
Новоаннинский, Новоаннинский муниципальный район, Волгоградская область