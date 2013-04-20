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Наумов Александр Евгеньевич
Наумов Александр Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.04.2013
Пол
Мужской
Отец
Наумов Евгений Владимирович
1983 г.р.
Мать
Наумова (Бастракова) Юлия Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2013
Отец:
Наумов Евгений Владимирович
Мать:
Наумова Юлия Сергеевна
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