Юдин Николай Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1934
Дата смерти01.04.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Юдин Кузьма Федорович
Мать: (Макеева) Сеня
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.03.1958
Мать ребёнка: Юдина (Красова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1960
Сын: Юдин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Юдина (Красова) Анна Ивановна
Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.2016
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область