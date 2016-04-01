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Юдин Николай Кузьмич

Место рождения

Новое Молчаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1934

Дата смерти

01.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Юдин Кузьма Федорович

Мать: (Макеева) Сеня

Новое Молчаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юдина (Красова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
19.03.1958

Сын: Юдин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Юдина (Красова) Анна Ивановна

Новое Молчаново, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.07.1960

Сын: Юдин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Юдина (Красова) Анна Ивановна

Ушаково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.2016
Аткарск, Аткарский муниципальный район, Саратовская область

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