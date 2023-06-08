Неизвестно неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Литвинов Борис
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Иссидор или Устин
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Яков
Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно