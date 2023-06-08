Неизвестно неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно неизвестно

Место рождения

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Дата рождения

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Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ВЛ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Литвинов Борис

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иссидор или Устин

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Яков

Отец ребёнка: Неизвестно неизвестно