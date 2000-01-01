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Спицын Павел (Полуевкт)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Спицын Каллиник

Мать: Спицына Анна

Смерть
Неизвестно
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