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Сизов Зиновий Дмитриевич

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Место рождения

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1905

Сын: Сизов Павел Зиновьевич

Мать ребёнка: Сизова Прасковья

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1908

Сын: Сизов Владимир Зиновьевич

Мать ребёнка: Сизова Прасковья

Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Сизова Людмила Зиновьевна

Мать ребёнка: Сизова Прасковья

д. Райки
Рождение ребёнка
1912

Сын: Сизов Андрей Зиновьевич

Мать ребёнка: не указана

д. Райки
Рождение ребёнка
1916

Сын: Сизов Серафим Зиновьевич

Мать ребёнка: Сизова Прасковья

д. Райки
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Сизова Анна Зиновьевна

Мать ребёнка: Сизова Прасковья

д. Райки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова Прасковья

Смерть
Неизвестно
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