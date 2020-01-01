Сизов Зиновий Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Сизова Прасковья
Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1908
Сын: Сизов Владимир Зиновьевич
Мать ребёнка: Сизова Прасковья
Россия, Ивановская область, Комсомольский район, д.Райки
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Сизова Людмила Зиновьевна
Мать ребёнка: Сизова Прасковья
д. Райки
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: не указана
д. Райки
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Сизова Прасковья
д. Райки
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Сизова Анна Зиновьевна
Мать ребёнка: Сизова Прасковья
д. Райки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сизова Прасковья
Смерть
Неизвестно