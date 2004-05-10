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Журавлев Максим Александрович
Журавлев Максим Александрович
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Место рождения
Томск
, город Томск, Томская область
Дата рождения
10.05.2004
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Александр Викторович
1975 г.р.
Мать
Кангро (Муленок) Наталия Александровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.2004
Отец:
Журавлев Александр Викторович
Мать:
Кангро Наталия Александровна
Томск
, город Томск, Томская область
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