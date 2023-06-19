Матусов Автомон Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: Матусов Петр Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Матусова Настасья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно