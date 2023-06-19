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Матусов Автомон Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: Матусов Петр Анисимов

Мать: Матусова Авдотья Семеновна

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Матусов Ефрем Автомонов

Мать ребёнка: Матусова Настасья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матусова Настасья Денисовна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Сатино, Лебедянский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно