Povelainen (Nissinen) Iida-Maria Kallentytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPovelainen (Nissinen) Iida-Maria Kallentytär

Povelainen (Nissinen) Iida-Maria Kallentytär

avatar

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

15.11.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1896

Отец: Nissinen Kalle Tahvonpoika

Мать: Anna-Hilda Jaakontytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
24.08.1914

Муж: Povelainen Juho Juhonpoika

Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close