Мехоншин Михаил Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878
Бракосочетание
02.02.1901
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1902
Дочь: Мехоношина Мариамна (Маремьяна) Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мехоношин Кирилл Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мехоношина Мария Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно