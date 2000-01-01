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Мехоншин Михаил Никандрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1878

Отец: Мехошин Никандр Матвеевич

Мать: Мехоношина Феодосья Аврамовна

Бракосочетание
02.02.1901

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.02.1902

Дочь: Мехоношина Мариамна (Маремьяна) Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мехоношин Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мехоношина Мария Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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