Бжицких Иван Лукич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1934
Дочь: Ярославцева Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Бжицкая Ефросинья Еремеевна
Рождение ребёнка
03.06.1940
Дочь: Прозорова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Бжицкая Ефросинья Еремеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.12.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область