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Бжицких Иван Лукич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1934

Дочь: Ярославцева Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Бжицкая Ефросинья Еремеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.06.1940

Дочь: Прозорова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Бжицкая Ефросинья Еремеевна

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бжицкая Ефросинья Еремеевна

Смерть
09.12.1942
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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