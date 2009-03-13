Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна
Место рожденияг. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Дата рождения02.02.1942
Дата смерти13.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1942
г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мгебров Ромео Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.2009
г. Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва Ивановское клдб.