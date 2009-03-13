Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна 02.02.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна

Мгеброва(Мартиросян) (Мартиросян) Сусанна Мануковна

Место рождения

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР

Дата рождения

02.02.1942

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1942

Отец: Мартиросян Манук Арутюнович

Мать: Мартиросян(Саргсян) (Саргсян) Вергине Левоновна

г. Ленинакан ( Гюмри) Армянская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мгебров Ромео Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мгебров Ромео Григорьевич

Смерть
13.03.2009
г. Москва
Похороны
Неизвестно
г.Москва Ивановское клдб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.