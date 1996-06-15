Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна

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Место рождения

с. Ленинка Абатского р-на Тюменской обл.

Дата рождения

25.08.1956

Дата смерти

15.06.1996

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1956

Отец: Каргаполов Михаил Александрович

Мать: Каргаполова (Мальцева) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подчувалов Леонид Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1990

Сын: Подчувалов Александр Леонидович

Отец ребёнка: Подчувалов Леонид Николаевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
15.06.1996
Похоронена с. Ленинка Абатского р-на Тюменской обл.

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