Подчувалова (Каргаполова) Галина Михайловна
Место рожденияс. Ленинка Абатского р-на Тюменской обл.
Дата рождения25.08.1956
Дата смерти15.06.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1990
Сын: Подчувалов Александр Леонидович
Отец ребёнка: Подчувалов Леонид Николаевич
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Смерть
15.06.1996
Похоронена с. Ленинка Абатского р-на Тюменской обл.