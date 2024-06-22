Иванова (Вахрушева) Ульяна Даниловна
Место рождения
Дата рождения15.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Сын: Иванов Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Иванова Таисия Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
25.12.1928
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
04.12.1936
Дочь: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Иванова Фаина Тимофеевна
Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович
Смерть
Неизвестно