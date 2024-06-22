Иванова (Вахрушева) Ульяна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Вахрушева) Ульяна Даниловна

Иванова (Вахрушева) Ульяна Даниловна

avatar

Место рождения

Мукабан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

15.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1899

Отец: Вахрушев Даниил Максимович

Мать: Варушева Агафия Малахеевна

Мукабан, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Тимофей Ефимович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Иванов Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Иванова Таисия Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.12.1928

Сын: Иванов Агей Тимофеевич

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.12.1936

Дочь: Варушева (Иванова) Агния Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Иванова Фаина Тимофеевна

Отец ребёнка: Иванов Тимофей Ефимович

Байкей, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.