Крюкова (Шикина) Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Шикина) Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1956

Дата смерти

21.03.2013

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956

Отец: Целюнов Анатолий Васильевич

Мать: Шикина Антонина Фёдоровна

Рождение ребёнка
08.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Александрович

Рождение ребёнка
30.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Александрович

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
Около 1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крюков Фёдор Александрович

Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Фёдор Александрович

Смерть
21.03.2013
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