Крюкова (Шикина) Ольга Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1956
Дата смерти21.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1956
Рождение ребёнка
08.02.1975
Рождение ребёнка
30.05.1979
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Рождение ребёнка
Около 1984
Селитьба, Сосновский район, Горьковскаяобласть
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.2013