Гаврильева Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврильева Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаврильева Уйгууна Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айыл5а Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уруйдаана Ивановна

Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврильева Иван Иванович

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