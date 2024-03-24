Гаврильева Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврильева Уйгууна Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айыл5а Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Уруйдаана Ивановна
Отец ребёнка: Гаврильева Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно