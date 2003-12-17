Рублева Меропия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублева Меропия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1907

Дата смерти

17.12.2003

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1940

Дочь: Толстых Галина Матвеевна

Отец ребёнка: Рублев Матвей Васильевич

Рождение ребёнка
18.02.1942

Сын: Рублев Владимир Матвеевич

Отец ребёнка: Рублев Матвей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Матвей Васильевич

Смерть
17.12.2003
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