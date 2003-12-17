Рублева Меропия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1907
Дата смерти17.12.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1940
Дочь: Толстых Галина Матвеевна
Отец ребёнка: Рублев Матвей Васильевич
Рождение ребёнка
18.02.1942
Сын: Рублев Владимир Матвеевич
Отец ребёнка: Рублев Матвей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.2003