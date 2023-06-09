Урядникова Пелагея Осиповна
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти04.08.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Гаврилов Иосиф Иванович
Мать: Савина Евдокия Лукинична
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Лискачева-Урядникова Марфа Николаевна
Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Урядников Иван Николаевич
Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урядникова Федосья Николаевна
Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич
Смерть
04.08.1890
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область