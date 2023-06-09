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Урядникова Пелагея Осиповна

Место рождения

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

04.08.1890

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Гаврилов Иосиф Иванович

Мать: Савина Евдокия Лукинична

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Лискачева-Урядникова Марфа Николаевна

Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1840

Сын: Урядников Иван Николаевич

Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урядников Николай Артемьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урядникова Федосья Николаевна

Отец ребёнка: Урядников Николай Артемьевич

Прилуки, Высоковская волость, Новгородский уезд
Смерть
04.08.1890
Дубовицы, Чудовский муниципальный район, Новгородская область