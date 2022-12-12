Граве Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граве Дмитрий Александрович

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Место рождения

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.09.1863

Дата смерти

19.12.1939

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Кириллов, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1901 по 1939
г. Киев, Украина
Смерть
19.12.1939
г. Киев, Украина
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