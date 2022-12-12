Граве Дмитрий Александрович
Место рождения
Дата рождения06.09.1863
Дата смерти19.12.1939
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1899
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1899 по 1901
г. Харьков, Харьковская обл., Украина
Место жительства
С 1901 по 1939
г. Киев, Украина
Смерть
19.12.1939
г. Киев, Украина