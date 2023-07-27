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(Гаврилова) Ксения Алексеевна
(Гаврилова) Ксения Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Гаврилов Алексей Степанович
1795 г.р.
Мать
Гаврилова (Гаврилова) Варвара
1802 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Гаврилов Алексей Степанович
Мать:
Гаврилова Варвара
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