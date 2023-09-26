Рыкалова Зиновия Авраамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалова Зиновия Авраамова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1830

Сын: Рыкалов Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов

Рождение ребёнка
17.11.1844

Сын: Рыкалов Михаил Фаддеев

Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Фадеева

Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыкалов Фаддей Михайлов

Смерть
Неизвестно
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