Рыкалова Зиновия Авраамова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1830
Сын: Рыкалов Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов
Рождение ребёнка
17.11.1844
Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна Фадеева
Отец ребёнка: Рыкалов Фаддей Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно