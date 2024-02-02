Дубов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович
Мать: Дубов Дарья
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна
Рождение ребёнка
1929
Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно