Дубов Михаил Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубов Михаил Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1929 г.р.

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Дубов Владимир Старший Емельянович

Мать: Дубов Дарья

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Дубов Кузьма Михайлович

Мать ребёнка: Дубов Прасковья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубов Прасковья Владимировна

Смерть
Неизвестно
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