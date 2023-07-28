Швидкий Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швидкий Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1923

Дата смерти

04.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1923

Отец: Швидкий Зинько

Мать: Баштан София

Рождение ребёнка
22.09.1945

Дочь: Швидкая Галина

Мать ребёнка: Канатчикова Анна Ефимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гонтарь Валентина

Мать ребёнка: Канатчикова Анна Ефимовна

Смерть
04.12.1990
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
волковское