Швидкий Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1923
Дата смерти04.12.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1923
Отец: Швидкий Зинько
Мать: Баштан София
Рождение ребёнка
22.09.1945
Дочь: Швидкая Галина
Мать ребёнка: Канатчикова Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гонтарь Валентина
Мать ребёнка: Канатчикова Анна Ефимовна
Смерть
04.12.1990
Похороны
Неизвестно
волковское