Христина Евстифеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
12.01.1796
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Артемьевич
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно