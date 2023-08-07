Христина Евстифеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христина Евстифеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
12.01.1796

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Артемьевич

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно